Surtos voltaram aos lares. Ainda assim “são um bom exemplo" para demonstrar eficácia das vacinas

Ainda há utentes e funcionários de lares que não tomaram a primeira dose da vacina. E há também 53 surtos ativos nas estruturas residenciais para idosos, o equivalente a 829 infeções. A região de Lisboa e Vale do Tejo é, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), a que regista mais surtos ativos - 25 -, mas é no lar da Santa Casa de Proença-a-Nova que está o surto mais preocupante, com 125 casos ativos.

Pegando no caso situado no distrito de Castelo Branco, importa referir que, entre a mais de uma centena de infeções, registou-se uma morte. "No ano passado, isto não aconteceria", adianta à SÁBADO o virologista Pedro Simas. E basta recordar o caso do lar de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, em que morreram 18 pessoas na sequência de um surto.

"As vacinas são muito eficientes a proteger contra a doença grave, hospitalização e morte", defende Pedro Simas. A vacinação não impede a transmissão e, neste contexto, "os lares são um bom exemplo para demonstrar que as vacinas são eficazes", porque protegem precisamente contra a infeção grave.