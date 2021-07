Médicos e enfermeiros contra vacina da covid-19 obrigatória

Em Itália, as vacinas contra a covid-19 para os profissionais de saúde já eram obrigatórias e, agora, França e Grécia já decidiram o mesmo para os seus profissionais de hospitais e em lares. Os franceses podem enfrentar multas ou sanções caso não se vacinem até 15 de setembro; na Grécia, sujeitam-se a suspensões. Quem não se vacina, não trabalha.

Para os bastonários da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Médicos portuguesas, a obrigação não é o caminho. "Tudo o que é obrigatório acaba por não funcionar", avisa Ana Rita Cavaco. "Obrigar as pessoas a serem vacinadas, neste caso contra o SARS-CoV-2, entra em conflito com questões éticas e de direitos humanos", acrescenta Miguel Guimarães.

"O primeiro caminho é o da sensibilização e informação", sustenta a bastonária da Ordem dos Enfermeiros à SÁBADO, elogiando o trabalho realizado até agora nesse sentido em Portugal e as altas taxas de adesão de Portugal ao Programa Nacional de Vacinação (PNV) nascido em 1965. O boletim emitido em abril de 2021 revela que a cobertura de todas as vacinas do PNV ultrapassa os 95%, até aos sete anos de idade. A adesão a uma das mais recentes vacinas a ser incluída no PNV, a HPV, "mantém-se muito elevada, superior ou igual a 91% a partir dos 12 anos de idade".