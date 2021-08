'Linhas vermelhas': Mortalidade manter-se-á 'elevada nas próximas semanas'

Aumento dos casos na população com mais de 80 anos é apontado como razão. Atividade epidémica é intensa, mas com tendência decrescente.

Em Portugal, a covid-19 ainda apresenta "uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de elevada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional, mas ainda crescente nas regiões Centro e Alentejo", indica o relatório das Linhas Vermelhas da pandemia divulgado pela Direção-Geral de Saúde em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge.



Nas próximas semanas, espera-se que o número de mortes diárias por covid-19 seja elevado, "dado o aumento de casos de infeção por SARS-CoV-2 acima dos 80 anos". Em janeiro, chegaram a ocorrer mais de 270 mortes diárias. Desde 31 de julho, registaram-se entre 9 e 19 mortes diárias.



Porém, "a pressão sobre os cuidados de saúde dá indicação de estabilização ou início de diminuição". 77% das camas em unidades de cuidados intensivos destinadas à covid-19 estão ocupadas: na semana passada, eram 82% do considerado limiar crítico de 255 camas.