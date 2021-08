Ensino Superior. Novo concurso, velhas regras

As candidaturas ao Ensino Superior arrancaram esta sexta-feira e há mais de 52 mil lugares, um número que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Ainda assim, há aspetos que não são alterados há anos.



As regras de acesso são um desses exemplos, intocáveis desde o século passado e sempre com o foco no equilíbrio entre as notas dos exames e as notas obtidas durante a frequência no ensino secundário. Os exames nacionais começaram a fazer parte do modelo de acesso à faculdade em 1996 e em 2003 começaram a ter nota mínima de ingresso.

Há muito que se pede uma revisão do modelo de acesso ao Ensino Superior, mas esta sexta-feira começa mais um concurso e as regras continuam iguais. À SÁBADO, Mariana Gaio Alves, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), alerta que será necessário dar atenção a este assunto e sublinha que, apesar "dos pequenos ajustamentos, o geral não tem sido alterado".