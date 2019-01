O lote de 24 mil latas de conserva de sardinha em azeite, fabricado pela Cofisa, foi removido devido a "uma possível falha de esterilização".

O grupo DIA retirou do seu 'stock' um lote de 24.576 latas de conserva de sardinha em azeite, fabricado pela Cofisa, devido a "uma possível falha de esterilização", foi esta segunda-feira anunciado.



"O grupo DIA procedeu recentemente à remoção de um lote de 24.576 latas de conserva de sardinha em azeite marca DIA, fabricado pela Cofisa -- Conservas de peixe, perante uma possível falha de esterilização de algumas dessas latas e apenas como medida preventiva", disse, em comunicado, a multinacional.



Em causa, está o lote 2694L com validade até julho de 2023, que foi distribuído em diferentes estabelecimentos da empresa em Portugal e Espanha.



"Todos os clientes que tenham adquirido este lote poderão proceder à sua devolução na loja mais próxima", esclareceu o DIA.



A empresa disse ainda lamentar "profundamente todo e qualquer inconveniente que esta situação possa ter causado aos seus clientes", garantindo que vai continuar a trabalhar para assegurar os mais altos padrões de qualidade e segurança alimentar em todos os processos.



De acordo com os dados avançados pela multinacional espanhola, o grupo DIA realizou, em 2018, mais de 500.000 testes internos e mais de 10.000 análises externas em laboratórios credenciados para assegurar a qualidade dos seus produtos.



A Lusa tentou contactar a Cofisa, mas, até ao momento, não obteve resposta.