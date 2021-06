A corrupção: O que falta? o que falha? O que pode/deve ser feito?

A corrupção pode ser encarada como fenómeno social e criminal sob uma multiplicidade de perspetivas.

O poder executivo apresenta estratégias de combate à corrupção (prevenção e repressão), os partidos políticos apontam o dedo ao que entendem que falha (cada um de acordo com a sua visão política e social e que é, em alguns casos, condicionada por uma visão global distorcida do sistema de justiça), os grupos parlamentares propõem alterações legislativas, os estudiosos do direito (académicos e profissionais do sistema de justiça) redigem trabalhos académicos, os sociólogos estudam o fenómeno, as estatísticas mostram a perceção da sociedade/cidadãos, a sociedade civil organiza conferências, os analistas debatem a relação entre a perceção do fenómeno e a realidade dos números, os comentadores fazem a reflexão nos programas televisivos, os jornalistas confrontam todos os especialistas no assunto e os intervenientes do mundo judiciário apresentam propostas resultantes da sua experiência profissional.

Mas, afinal, o que falta fazer?