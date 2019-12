Star Wars PSP Foto: D.R.

Se te cruzares com o lado negro, liga 112 ou contacta o posto da GNR mais próximo", dizem os Guardas Nacionais Republicanos numa publicação onde a Millenium Falcon, a mítica nave pilotada pelo lendário Han Solo, ganha as cores e o logótipo daquela força militar.





Uma história tem sempre dois lados, mas a verdade é que não há grande espaço para interpretações quando toca à Guerra das Estrelas. O Império são os maus, os Rebeldes os bons. Aparentemente para a PSP a história não é assim tão clara. Esta quinta-feira, dia de estreia oficial do último filme da terceira saga de Star Wars, em Portugal, a PSP assinalou o dia mostrando agentes como servos do lado negro da Força. A GNR colocou-se do lado dos Rebeldes, os heróis da saga.Numa publicação feita no Facebook, escreve a PSP: "Aproxima-se a conquista final. Estamos preparados! Somos o lado certo da Força". Ao lado destas frases está um capacete de stormtrooper, a guarda do Império, e abaixo uma fotografia de agentes com equipamento de intervenção, incluindo escudos, capacetes com viseira e bastões. O problema? É que os stormtroopers estão ao serviço do Império, comandados por pessoas ligadas ao lado negro da Força.Dezenas de pessoas fizeram notar esta incongruência à polícia que mesmo assim manteve a publicação.Já a GNR pareceu tomar mais atenção à sua publicação. "Na imagem por cima da Millenium pode ler-se: "Que contigo a Guarda esteja", numa alusão à famosa frase da saga: "Que a Força esteja contigo".