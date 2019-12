A carregar o vídeo ...

Foi um filme rodado sob pressão. J. J. Abrams, recomendado por Steven Spielberg, assinou o contrato com a Disney, que em 2012 comprou a George Lucas os direitos de todo o universo Star Wars, para a trilogia cronologicamente a seguir aos três episódios originais, assumindo os comandos do sétimo, O Despertar da Força, estreado em 2015, e comprometeu-se logo a entregar um novo capítulo em dezembro de 2017 e outro, a finalizar a saga de ficção científica mais longa de sempre, dois anos depois. Chamou Rian Johnson, com provas dadas em Looper, para realizar o oitavo, Os Últimos Jedi, mas assumiu que, apesar de saber que o prazo era escasso para acertar o guião, filmar, combinar a ação real e os efeitos especiais e fazer a montagem, só ele, apaixonado pela saga desde a infância e cheio de ideias para a continuar, poderia assinar o final, em estreia mundial no dia 19.Ainda assim, confessa que "o trabalho foi mais simples do que para o filme de 2015": não havia garantias de que as novas personagens iam agradar aos fãs, em especial Rey (Daisy Miller) e Kylo Ren (Adam Driver), que protagonizam uma batalha épica neste novo filme, não por acaso exatamente com a mesma duração - duas horas e 21 minutos - que a obra que inaugurou a história, Uma Nova Esperança, entretanto tornada quarto episódio da série de nove.Não é o único detalhe que indicia que esse capítulo inaugural ocupa um lugar central neste epílogo: a fotografia que abre este tema de capa, com Chewbacca e Rey secundados pelo piloto intrépido Poe Dameron (Oscar Isaac) e o stormtrooper desertor tornado herói Finn (John Boyega), por exemplo, também parece reproduzir uma imagem icónica do primeiro filme, com Chewbacca e Han Solo (Harrison Ford) no cockpit da sua pequena nave, a Millennium Falcon, acompanhados por Luke Skywalker (Mark Hamill) e o seu mentor, o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness, que na trilogia prequela, portanto jovem, é Ewan McGregor).Mais: Luke, morto no episódio de 2017, O Último Jedi, ressurge num dos trailers deste novo filme, possivelmente como um fantasma, dizendo: "Estaremos sempre aqui, ninguém desaparece realmente." É, no fundo, uma reformulação do mito do eterno retorno, fulcral na filosofia de Nietzsche e já antes enunciado por Lavoisier: nada se perde, tudo se transforma. Se pode aplicar-se à nossa galáxia, porque não a esta? Afinal, estamos num universo de ficção científica: todos os cenários são possíveis, até mesmo uma realidade paralela onde vida e morte são apenas "passagens".Talvez por isso haja fãs a apostarem que Rey é uma reencarnação do malévolo Darth Vader (o vilão que afinal era o pai do Luke, um Anakin Skywalker deslumbrado com o poder do lado negro da Força), supostamente morto pelo próprio filho na batalha épica de O Regresso de Jedi.Não é a única teoria, apenas a mais revolucionária, sobre o grande mistério desta trilogia final, centrada em Rey, que desde tenra idade sente o poder (e a luz e a sombra) da Força, mas não sabe porquê pois desconhece a sua própria origem (embora Kylo a tenha tentado convencer, no oitavo episódio, de que os seus pais eram uns pobres bêbados que a venderam) e Kylo Ren, filho de Han Solo e da princesa Leia (a irmã de Luke, interpretada por Carrie Fisher, que regressa neste filme em imagens póstumas, a partir de cenas cortadas de O Despertar da Força, "uma sorte e uma bênção", segundo Abrams, que afirmou que seria impossível substituí-la por outra atriz, dado o seu carisma - e tudo indica que vai ter uma importância fulcral neste epílogo).Sendo uma saga inspirada nas tragédias gregas, fundadoras da civilização, definidas pela subversão das relações familiares (o Édipo que mata o pai, o Agamémnon que sacrifica a filha por ambição, etc.), com objetivos morais, é de esperar que o epílogo traga uma surpresa neste campo - e isso de Rey ser filha de anónimos ser só para despistar…Por ser o epílogo, terá de ligar todas as pontas soltas e os três trailers desde A Ascensão de Skywalker mostram ligações evidentes à trilogia original - da luta de sabres de luz entre Rey e Kylo Ren (nascido Ben Solo), entre os escombros da segunda Estrela da Morte, destruída em O Regresso de Jedi, a Rey confrontando-se com um ressuscitado Palpatine (também conhecido como Darth Sidious, malévolo governante do Império Galáctico, interpretado por Ian McDiarmid e supostamente desaparecido na destruição da segunda Estrela da Morte, onde se encontrava cativo por ação de Vader, cuja máscara também reaparece no novo filme).Será que também ela será seduzida pelo lado negro da Força? Já no filme anterior, Kylo Ren, o vilão que mata o pai, a desafiou a juntar-se a ele para, juntos, enterrarem Snoke (o Supremo Líder na pele do ator Andy Serkis) e os Sith, Luke e os Jedi, e fundarem uma Nova Ordem na Galáxia… mas ela, com a memória fresca dos ensinamentos do seu mentor, Luke, resiste. Passando-se este filme um ano depois, manterá ela as mesmas convicções? É preciso não esquecer que J. J. Abrams tem afirmado que "eles são duas faces da mesma moeda" e a chave para a resolução dos conflitos um do outro - todos relacionados com figuras parentais.Seja como for, atendendo às pistas, é de desconfiar que A Ascensão de Skywalker seja uma espécie de encontro de fantasmas. Resta saber o que conseguem fazer a partir do Além: em O Império Contra-Ataca o mestre Obi-Wan Kenobi dizia que não podia interferir na luta entre Luke e o pai, no mundo concreto, mas em O Último Jedi Yoda, apesar de morto, parece ainda mais poderoso: Luke prepara-se para incendiar, com fogo real, a árvore que guarda as escrituras dos Jedi e o mestre-fantasma de 76 centímetros, antecipa-se e põe-na a arder, apenas dominando a Força.Portanto, tudo é possível - até a reaparição de Darth Vader. Mas nada ficará por resolver - essa é, pelo menos, a promessa de J. J. Abrams, que já avisou que se opõe firmemente a deixar que a Disney estrague a magia da saga, banalizando-a em mais continuações.