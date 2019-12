Fazendo uma pesquisa pelo referido número de telemóvel, quer no site sync.me, quer no próprio site do PNR, verificamos que o mesmo está registado em nome deste partido e é apresentado como o seu contacto oficial."

no que for necessário e recolhermos, assim, mais informação a este propósito."

Sempre que se fazia uma pesquisa por SOS Racismo no Google, o número de telefone de contacto que era sugerido não era na verdade o da associação, mas sim o do Partido Nacional Renovador (PNR). A situação foi denunciada pela própria associação num comunicado publicado na página oficial de Facebook e foi entretanto resolvida."Fomos alertados hoje [sábado] por uma cidadã que pretendia contactar o SOS Racismo, para o facto do número de telemóvel que vem indicado no motor de busca Google, como pertencendo ao SOS Racismo, estar de facto atribuído ao PNR – Partido Nacional Renovador", pode ler-se no comunicado. "Quando a SÁBADO foi confirmar a situação, o contacto já tinha sido retirado, mantendo-se apenas a referência à morada correta da associação. Na mesma publicação, a SOS Racismo afirma não saber "há quanto tempo esta informação circula no Google", bem como "que tipo de informação terá sido prestada a estas pessoas e qual o uso dado à informação recolhida". Será também impossível perceber de quem foi a iniciativa de apresentar este número, uma vez que esta secção pode ser editada por qualquer pessoa.A associação pede a todos os que os tenham tentado contactado através deste número que reportem a situação por email para "que possamos ajudar