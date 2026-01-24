Sábado – Pense por si

Sondagem da Católica dá vitória esmagadora de Seguro na 2ª volta das presidenciais

Pode bater 'recorde' de Mário Soares em 1991.

Uma sondagem da Universidade Católica realizada para o Público, RTP e Antena 1 aponta para uma vitória esmagadora de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, no próximo dia 8 de fevereiro.

Carlos Barroso

Segundo o inquérito, Seguro vence com 70 por cento, com André Ventura a obter 'apenas' 30 por cento das intenções de voto. A confirmar-se este resultado, Seguro alcança mais do dobro do resultado alcançado na primeira volta (31,12%) e André Ventura sobe sete pontos percentuais (23,52%).

De recordar que o Presidente da República eleito com maior percentagem de votos desde o 25 de Abril foi Mário Soares, em 1991, com 70,35% dos votos. 

