Sondagem da Católica dá vitória esmagadora de Seguro na 2ª volta das presidenciais

Uma sondagem da Universidade Católica realizada para o Público, RTP e Antena 1 aponta para uma vitória esmagadora de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, no próximo dia 8 de fevereiro.



António José Seguro venceu a primeira volta das presidenciais Carlos Barroso

Segundo o inquérito, Seguro vence com 70 por cento, com André Ventura a obter 'apenas' 30 por cento das intenções de voto. A confirmar-se este resultado, Seguro alcança mais do dobro do resultado alcançado na primeira volta (31,12%) e André Ventura sobe sete pontos percentuais (23,52%).

De recordar que o Presidente da República eleito com maior percentagem de votos desde o 25 de Abril foi Mário Soares, em 1991, com 70,35% dos votos.