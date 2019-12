ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Num espaço com 1.500 metros quadrados, entre amplos claustros em pedra lioz, Miguel Pinto Luz apresentou a sua candidatura à liderança do PSD no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, discursando num palanque cuidadosamente estilizado e com a ajuda de um teleponto. Só o aluguer daquele recinto imponente custa pelo menos 6.777 euros, apurou aE não fica por ai. Afinal, quem financia a campanha de Miguel Pinto Luz? fonte oficial da campanha de Miguel Pinto Luz esclareceu àque, entre "o conjunto de pessoas responsáveis" pelo financiamento, estão o seu próprio sogro (Damião Martins de Castro, ex-presidente da Administração do Porto de Lisboa), o advogado José Eduardo Martins e o mandatário financeiro Mauro Xavier, ex-líder do PSD/Lisboa que pertence à comissão executiva da Microsoft Western Europe.Mas há mais financiadores que a campanha não revelou. "Alguns dos principais apoiantes fizeram um donativo à campanha, a título individual. E o próprio Miguel [Pinto Luz] assume as despesas dele nas deslocações", acrescenta a mesma fonte.Numa entrevista publicada esta quinta-feira, Miguel Pinto Luz foi questionado pelas jornalistas do jornal Público e Rádio Renascença: "Como é que financia a sua campanha?" Em resposta, Miguel Pinto Luz descreveu a campanha como "espartana", sem esclarecer quem financia. "Eu próprio invisto, todas as minhas deslocações são pagas por mim e há um conjunto de militantes que se juntaram para financiar a campanha."Além disso, Miguel Relvas não deu apoios financeiros à campanha, garante Pinto Luz na entrevista desta quinta-feira. "Não está Miguel Relvas [entre os que financiaram]. Como apoiante, sim. Miguel Relvas sinalizou o apoio como outros militantes ilustres, como outro Relvas, Alexandre Relvas. Nós somos plurais ao ponto de conseguir congregar pessoas tão diferentes como José Eduardo Martins, Alexandre Relvas, Miguel Relvas ou Mira Amaral e tantos outros que estão nesta candidatura."Os grandes gastos em campanhas internas não são novidade. Em 2018, as campanhas de Rui Rio e Pedro Santana Lopes gastaram, no total, 160 mil euros (90 mil a de Rio, 70 mil a de Santana Lopes). Este ano, as campanhas têm até 30 de dezembro para entregar o orçamento. Será o PSD que, de acordo com o regulamento, os escrutinará.