Desde o dia 10 de maio que as ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa têm registado várias perturbações devido à falta de mestres, situação que se mantém no dia de hoje, com várias carreiras a serem suprimidas.



O cenário piorou com a paralisação parcial em dois dias, no final da semana passada, e com a greve às horas extraordinárias, que se iniciou na quinta-feira, dia 23, e deve prolongar-se até ao final do ano.



Está já prevista uma nova paralisação parcial, de três horas por turno, entre 03 e 07 de junho, que deve afetar as horas de ponta da manhã e tarde.



A empresa refere ainda que, devido à "insuficiência de mestres para cumprimento do horário em vigor", vão ser suprimidas várias carreiras na quarta-feira, dia 29.



Na ligação entre Barreiro e Lisboa vão ser suprimidas as carreiras das 14h25, 14h55, 16h20, 17h10, 18h00, 18h50 e 19h50, enquanto no sentido inverso vão ser suprimidas as carreiras das 14h55, 15h20, 16h45, 17h35, 18h25, 19h15 e 20h15.



"Mais informamos que já se encontra a decorrer o concurso interno para recrutamento e seleção de novos mestres", frisa a empresa.



O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade afirmou hoje que os mestres da Soflusa querem uma vantagem salarial apenas para a sua categoria e não estão a cumprir o acordado.



"Estive hoje a desenvolver contactos informais para ver as possibilidades que temos para resolver o problema e perceber melhor o que está a acontecer. Existe uma categoria que está em greve e que pretende obter uma vantagem salarial apenas para essa categoria", disse à Lusa José Mendes, acrescentando que o estão a fazer "à revelia" dos acordos salariais assinados entre as partes e válidos até ao final deste ano.



O secretário de Estado defendeu que os mestres já têm um prémio de chefia e que querem esse prémio "fortemente valorizado".



Os mestres da Soflusa, num comunicado divulgado na sexta-feira, responsabilizaram a empresa pelo conflito laboral e lamentam as críticas de que estão a ser alvo.



Os mestres realçam que estão 17 pessoas "a fazer o trabalho de 24" e que o anúncio da entrada de quatro mestres é já uma vitória, mas continuam a faltar funcionários, entre eles marinheiros, que fazem parte da tripulação.



Os profissionais referem ainda que ganham "pouco mais de mil euros" e querem aumento do prémio de chefia.



"Sabemos e temos consciência que muitos de vós não ganham este valor, mas como referimos, pelas funções e responsabilidades que temos a bordo e pelo que outras empresas do mesmo setor abonam aos seus funcionários, garantimos que é pouco", acrescentam.



Os mestres consideram que o prémio de chefia que auferem, 49,44 euros mensais, é baixo, pelo que deve ser aumentado.

Soflusa , responsável pela ligação fluvial entre Barreiro Lisboa , anunciou esta terça-feira que vai entrar em vigor um novo horário a partir do dia 8 de junho, que será praticado até que seja "retomada a normalidade" no serviço."No dia 08 de junho, entra em vigor um novo horário, o qual será praticado até ser retomada a normalidade de serviço nesta ligação fluvial", refere a empresa numa mensagem divulgada no seu sítio oficial na internet.