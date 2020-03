Coronavírus. Empresas decidem quem faz teletrabalho em caso de isolamento

O despacho que garante uma baixa de 100% durante 14 dias aos trabalhadores que fiquem em isolamento devido a risco de contágio pelo Covid-19, por ordem de uma autoridade de saúde, explicita que este apoio "não se aplica aos trabalhadores aos quais seja possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho", como "teletrabalho" ou "formação à distância".



Mas quem decide se as funções do trabalhador podem ou não ser desempenhadas à distância? Os empregadores, esclarece o Governo.



