O procurador Rosário Teixeira recusou, esta quinta-feira no início do debate instrutório da Operação Marquês , ter existido qualquer ilegalidade na distribuição do caso, em setembro de 2014, ao juiz Carlos Alexandre, tal como a defesa de José Sócrates tem alegado.Segundo o procurador, a primeira distribuição já tinha acontecido, em junho de 2013 quando a investigação começou. "Em setembro de 2014, não estamos a falar de uma distribuição no sentido técnico", defendeu Rosário Teixeira, mas sim "numa distribuição de serviço entre dois juízes", Carlos Alexandre e Ivo Rosa, este último acabado de chegar ao Tribunal Central de Instrução Criminal. Por força da chegada de Ivo Rosa, recordou o procurador, o Conselho Superior da Magistratura definiu critérios de distribuição de processos entre os dois juízes, os quais foram seguidos.No início das alegações, Rosário Teixeira deixou alguns recados para o juiz Ivo Rosa , dizendo que a prova do processo deve ser analisada com dinamismo, em contraponto com a prova "estática" produzida na fase de instrução.Esta quarta-feira, o antigo primeiro ministro voltou a levantar suspeitas sobre a distribuição do processo Operação Marquês."Tenho visto a indignação de muita gente, mas as suspeitas sobre a viciação de processos no Tribunal da Relação são exatamente as mesmas que existem no processo Operação Marquês. Exatamente as mesmas. No dia 9 de setembro de 2014, quando o processo foi entregue ao juiz Carlos Alexandre, foi entregue sem distribuição aleatória - sem sorteio - foi entregue com atribuição manual. Exatamente como se tem passado como os casos que agora se discutem na Relação", afirmou.Confrontado com o facto de o também arguido e ex-ministro Armando Vara ter apresentado uma queixa Conselho Superior da Magistratura com o fundamento da distribuição manual, e que foi indeferida por se considerar que as suspeitas não se verificavam, Sócrates assinalou que aquele órgão de gestão de juízes alegou que, em 09 de setembro de 2014, tinha havido "um apagão genérico do sistema eletrónico" de sorteio de processos."Acontece que isso não é verdadeiro, porque o presidente do IGFIJ [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça do Ministério da Justiça] já veio dizer nos autos [da operação Marquês] que isso [o apagão] não se verificou", declarou o ex-chefe do Governo. Segundo Sócrates, essa justificação do Conselho Superior da Magistratura "não explica nada, denotando encobrimento". "Espero que o Conselho Superior da Magistratura não tente encobrir esta ação ilegal e olhe para isto como deve ser", sublinhou.