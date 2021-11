Só sete das 26 afegãs da seleção nacional acolhidas em Portugal jogam futebol

Só sete das 26 mulheres refugiadas afegãs que integram a comitiva da seleção nacional de futebol júnior do Afeganistão praticam futebol. O grupo em questão foi acolhido em Lisboa, após ter sido retirado de Cabul, nos momentos de maior tensão com os talibãs.





A informação de que só parte do grupo de mulheres convocadas de facto são futebolistas foi avançada pela RTP . Têm entre 14 e 16 anos e chegaram a Portugal num voo charter, assim como às suas famílias, para fora de Cabul, rumo a Portugal. No total, nessa altura, chegaram ao nosso País mais de 80 pessoas.

O grupo foi acolhido provisoriamente em unidades de acolhimento da Grande Lisboa, tendo depois sido transferido, para habitações autónomas de norte a sul do país. As mulheres da seleção nacional de futebol júnior do Afeganistão ficaram em Lisboa e chegaram a jogar com o Benfica.