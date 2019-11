Só os moradores vão poder estacionar no Bairro da Misericórdia, em Aveiro

A Câmara de Aveiro anunciou hoje várias alterações ao estacionamento tarifado na cidade para 2020, que passa a incluir o Bairro da Misericórdia na Zona B6, com o estacionamento nos arruamentos do Bairro a ser exclusivo para residentes.

Esta medida "garante que naquele pequeno núcleo urbano fique salvaguardado o estacionamento de quem ali habita", indica a autarquia em comunicado.

Localizado junto à Universidade e ao Hospital de Aveiro, o Bairro da Misericórdia é constituído por um pequeno aglomerado de casas térreas, dispostas em pequenos e estreitos arruamentos que são diariamente ocupados como estacionamento automóvel de pessoas alheias ao bairro.

"De acordo com a estratégia implementada desde 2015, o zonamento das áreas de parqueamento, Zona A (central), Zona B (periférica), PLD (Parques de Longa Duração) e Zona AM (Moradores) têm sido fundamentais para disciplinar e regular a utilização do automóvel na cidade", refere uma nota municipal.

Em relação aos moradores, segundo a nota municipal hoje divulgada, o cartão avençado para a Zona A (55 euros por ano), Zona B (30 euros por ano) e PLD (20 por ano), são opções que os utilizadores têm à sua disposição para 2020.

Além de algumas zonas serem reservadas a moradores (AM), o que passa a vigorar no Bairro da Misericórdia, a zona A corresponde à zona mais central de Aveiro, sendo permitido o estacionamento por um período máximo de duas horas e mínimo de 15 minutos, sendo a tarifa horária de 80 cêntimos.

A zona B, mais periférica, tem um custo diário de dois euros, e é sempre cobrado o mínimo de 10 cêntimos, correspondente a 15 minutos, já que a tarifa horária é de 40 cêntimos.

Nos chamados Parques de Longa Duração é cobrado um euro por dia e 50 cêntimos de a utilização for entre as 17 horas e as 20 horas, sendo o respetivo talão válido em qualquer desses parques durante o mesmo dia.