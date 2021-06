Só 0,05% dos que completaram a vacinação ficaram infetados

Das mais de 2,5 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19, 1.231 foram infetados pelo vírus 14 dias após a toma de completarem a vacinação, avança o Expresso. Trata-se de uma percentagem de 0,05% daqueles que terminaram o esquema de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus.







Segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgados pelo semanário, dos mais de mil vacinados, mais de um terço (37%) têm 80 ou mais anos e 8% pertencem à faixa etária dos 70 aos 79 anos, com os restantes a pertencerem a outras faixas etárias.A vacina conferiu também proteção contra internamentos e mortalidade: dos 1.231 casos registados, apenas 43 apresentaram necessidade de internamento, "26 com diagnóstico principal por covid-19 e 17 com diagnóstico secundário". Dos 43 internados, 77% tinham mais de 80 anos.Foram ainda registadas cinco mortes entre os 2,5 milhões de portugueses que completaram a vacinação, 14 dias após a toma da segunda dose, data para a qual está estudada a eficácia da vacina. Quatro destes óbitos tinham 80 ou mais anos. A DGS indica ainda que "a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100%, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução".