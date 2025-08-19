Situação mais calma na Pampilhosa da Serra tem facilitado combate às chamas

Autarca diz que foi possível estancar algumas das frentes ativas do incêndio naquele concelho do interior do distrito de Coimbra, mas não foi possível dominá-lo.

O incêndio que deflagrou em Arganil e que está na Pampilhosa da Serra está "mais calmo", face à humidade e descida de temperatura durante a noite, que facilita o combate, disse o presidente da Câmara.



Incêndio que começou em Arganil chegou à Pampilhosa da Serra EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

"Felizmente, tivemos uma noite com mais humidade e, portanto, com maior facilidade no combate ao incêndio", afirmou à agência Lusa o presidente do município da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio. Segundo o autarca, foi possível estancar algumas das frentes ativas naquele concelho do interior do distrito de Coimbra, mas não foi possível dominá-lo.

Os focos de incêndio continuam a ser muitos, com alguns entre o Carregal e Dornelas do Zêzere, e uma frente junto ao Esteiro, mais a sul, todas localidades próximas do Zêzere, rio que naquela zona serve de fronteira entre os distritos de Coimbra e Castelo Branco.

Jorge Custódio afirmou à Lusa que os operacionais estão no terreno a tentar aproveitar uma manhã mais fresca, à espera de reduzir a progressão das chamas.

Sobre a possibilidade de domínio do incêndio no seu concelho, o autarca recusa-se a fazer previsões, face às mudanças constantes dos ventos ao longo dos últimos dias.

"Aliás, a previsão é a mudança novamente do comportamento do vento à hora de almoço", notou.

O incêndio que começou na quarta-feira em Arganil, também já se estendeu aos concelhos de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda), Fundão, Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).