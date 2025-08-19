Sábado – Pense por si

Situação mais calma na Pampilhosa da Serra tem facilitado combate às chamas

Lusa 11:31
Autarca diz que foi possível estancar algumas das frentes ativas do incêndio naquele concelho do interior do distrito de Coimbra, mas não foi possível dominá-lo.

O incêndio que deflagrou em Arganil e que está na Pampilhosa da Serra está "mais calmo", face à humidade e descida de temperatura durante a noite, que facilita o combate, disse o presidente da Câmara.

"Felizmente, tivemos uma noite com mais humidade e, portanto, com maior facilidade no combate ao incêndio", afirmou à agência Lusa o presidente do município da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio. Segundo o autarca, foi possível estancar algumas das frentes ativas naquele concelho do interior do distrito de Coimbra, mas não foi possível dominá-lo.

Os focos de incêndio continuam a ser muitos, com alguns entre o Carregal e Dornelas do Zêzere, e uma frente junto ao Esteiro, mais a sul, todas localidades próximas do Zêzere, rio que naquela zona serve de fronteira entre os distritos de Coimbra e Castelo Branco.

Jorge Custódio afirmou à Lusa que os operacionais estão no terreno a tentar aproveitar uma manhã mais fresca, à espera de reduzir a progressão das chamas.

Sobre a possibilidade de domínio do incêndio no seu concelho, o autarca recusa-se a fazer previsões, face às mudanças constantes dos ventos ao longo dos últimos dias.

"Aliás, a previsão é a mudança novamente do comportamento do vento à hora de almoço", notou.

O incêndio que começou na quarta-feira em Arganil, também já se estendeu aos concelhos de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda), Fundão, Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).

