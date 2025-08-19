Portugal é o país da UE com maior percentagem de área ardida

Já ardeu, só este ano, 2,35% do território, ou seja, 216.214 hectares. Em segundo lugar, mas distante, surge a Grécia, com 0,38% da sua área ardida.

Portugal é o país da União Europeia (UE) onde arde a maior percentagem do seu território. Só este ano, já ardeu 2,35%, segundo os cálculos avançados esta terça-feira pelo jornal Público.



Incêndios consomem área extensa em Portugal, com bombeiros no combate às chamas PAULO CUNHA/LUSA

Em média nos últimos 18 anos arderam 1,05% dos 92 mil quilómetros quadrados nacionais. Enquanto que o país que ocupa o segundo lugar no ranking europeu - a Grécia - viu arder 0,38%.

Este ano, no entanto, Portugal está já muito acima da média desses 18 anos. Até ao momento, arderam já 216.214 hectares, ou seja, 2,35% do território. E apesar de Espanha já ter registado uma área ardida de 344 mil hectares (a maior deste ano na UE), dado o seu tamanho, tal só representa 0,68% do território.

Em termos percentuais, apenas o Chipre se assemelha este ano a Portugal. Com 13.150 hectares ardidos, o que significa 2,3% da sua área. Porém, este país é 16 vezes mais pequeno do que Portugal e a sua média de área ardida dos últimos 18 anos é de 0,32% - ainda assim, é a terceira maior da UE.

Portugal tem esta terça-feira quatro grandes incêndios que continuam a preocupar as autoridades. São eles os de Arganil, Sabugal, Mirandela e Montalegre.