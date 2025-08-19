Prisão preventiva para homem que ateou oito fogos em seis dias

O homem, de 39 anos, é suspeito de usar "chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis", explica a PJ em comunicado.
Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de oito crimes de incêndio florestal, na Serra de Todo o Mundo, entre o Cadaval e Caldas da Rainha, foi esta terça-feira anunciado.
O homem, de 39 anos, é suspeito de usar "chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis", explica a PJ em comunicado.
Segundo a polícia, "os incêndios ocorreram numa zona rural com uma grande mancha florestal, composta por plantações de eucaliptos e outras espécies".
Além da área ardida, os fogos, ocorridos entre os dias 6 e 12 de agosto, constituíram "forte perigo de propagação das chamas às populações circundantes, o que foi evitado pela "deteção precoce e combate rápido" por parte dos Bombeiros Voluntários do Cadaval (distrito de Lisboa) e das Caldas da Rainha (distrito de Leiria).
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
A chave ainda funcionava perfeitamente. Entraram na cozinha onde tinham tomado milhares de pequenos-almoços, onde tinham discutido problemas dos filhos, onde tinham planeado férias que já pareciam de outras vidas.