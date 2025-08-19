Sábado – Pense por si

Prisão preventiva para homem que ateou oito fogos em seis dias

O homem, de 39 anos, é suspeito de usar "chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis", explica a PJ em comunicado.

Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de oito crimes de incêndio florestal, na Serra de Todo o Mundo, entre o Cadaval e Caldas da Rainha, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo a polícia, "os incêndios ocorreram numa zona rural com uma grande mancha florestal, composta por plantações de eucaliptos e outras espécies".

Além da área ardida, os fogos, ocorridos entre os dias 6 e 12 de agosto, constituíram "forte perigo de propagação das chamas às populações circundantes, o que foi evitado pela "deteção precoce e combate rápido" por parte dos Bombeiros Voluntários do Cadaval (distrito de Lisboa) e das Caldas da Rainha (distrito de Leiria).

