Prisão preventiva para homem que ateou oito fogos em seis dias

Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de oito crimes de incêndio florestal, na Serra de Todo o Mundo, entre o Cadaval e Caldas da Rainha, foi esta terça-feira anunciado.

O homem, de 39 anos, é suspeito de usar "chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis", explica a PJ em comunicado.

Segundo a polícia, "os incêndios ocorreram numa zona rural com uma grande mancha florestal, composta por plantações de eucaliptos e outras espécies".

Além da área ardida, os fogos, ocorridos entre os dias 6 e 12 de agosto, constituíram "forte perigo de propagação das chamas às populações circundantes, o que foi evitado pela "deteção precoce e combate rápido" por parte dos Bombeiros Voluntários do Cadaval (distrito de Lisboa) e das Caldas da Rainha (distrito de Leiria).