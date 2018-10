Os fugitivos do tribunal no Porto foram detidos num parque de campismo. Estiveram desaparecidos durante um dia inteiro, apesar das operações de busca da PSP.

Foram encontrados os três homens que tinham fugido do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, avança o Correio da Manhã - e no momento da detenção foram apreendidos aos fugitivos 40 mil euros em notas.



De acordo com a PSP, em conferência de imprensa, os suspeitos preparavam-se para fugir do país. As informações dadas por populares ajudaram à captura.

Recorde-se que os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram esta quinta-feira do Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC), depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva, revelou a PSP.

Após a fuga, a PSP desencadeou uma operação de captura nas ruas do Porto, tendo pedido ajuda dos civis.



Os gémeos são suspeitos de terem praticado mais de trinta crimes violentos, com recurso a martelos, em casas de idosos e fugiram esta quinta-feira do Tribunal de Instrução Criminal do Porto depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva.



São suspeitos de pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, foram consumados em residências de idosos do Grande Porto por um grupo desmantelado pela PSP.



Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia, sendo imputados pela polícia a três pessoas, dois irmãos e um sobrinho destes, com idades entre 25 e 35 anos, que foram detidos em flagrante delito durante uma acção desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto.



Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos.



Um dos irmãos foi condenado há uma década a nove anos de prisão por roubos agravados, que não chegou a cumprir, pelo que tinha pendente um mandado de detenção europeu, que "acaba por ser cumprido nesta operação".



O outro irmão foi condenado recentemente a cinco anos de prisão, pena suspensa, por roubos agravados.



A PSP iniciou uma averiguação interna para perceber como foi possível a fuga do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto de três suspeitos de assaltar residências de idosos, disse hoje fonte policial.

"Terá havido uma falha" após a descida dos arguidos às celas do TIC, no piso -2 das instalações judiciais, uma possibilidade que está a ser averiguada internamente pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto, acrescentou a fonte.