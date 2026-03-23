Setúbal investe 830 mil euros na melhoria do abastecimento de água em Azeitão

A empreitada insere-se na estratégia municipal de reforço das infraestruturas básicas e de adaptação às exigências futuras no setor da água.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal anunciou esta segunda-feira que o reforço do sistema de adução Bassaqueira/São Domingos, no valor de 830 mil euros, é um dos investimentos previstos pelo município para a freguesia de Azeitão.



Maria das Dores Meira, presidente da Câmara de Setúbal Sérgio Lemos/Medialivre

"Temos um plano ambicioso para esta freguesia, que visa melhorar a qualidade de vida de todos os que aqui habitam. E vamos começar com um gasto de cerca de 830 mil euros nesta estação elevatória, a primeira de várias obras muito importantes que estamos a iniciar na freguesia de Azeitão", disse Maria das Dores Meira.

"O investimento nesta estação elevatória vai beneficiar cerca de oito mil habitantes de Vila de Nogueira de Azeitão e as áreas urbanas de Oleiros, Aldeia de Irmãos, Aldeias da Piedade, São Pedro e Portela e de Casais da Serra", acrescentou Dores Meira, reiterando que há outras obras previstas para melhorar o abastecimento de água e saneamento de águas residuais naquela zona do concelho de Setúbal.

A autarca setubalense falava aos jornalistas durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra e assinatura do auto de consignação da empreitada de reforço do sistema de adução de água da Bassaqueira/São Domingos, em Azeitão, no concelho de Setúbal.

Maria das Dores Meira salientou ainda que a intervenção naquela estação elevatória visa "aumentar a capacidade, melhorar a eficiência da rede, reduzir perdas e garantir maior resiliência do sistema do abastecimento", dando resposta ao crescimento populacional e às necessidades do território, nomeadamente em períodos de maior consumo.

"Esta é uma primeira de várias obras muito importantes que estamos a iniciar em Azeitão para melhorar o abastecimento de água e saneamento de águas residuais, porque é uma freguesia que tem registado um aumento de consumo de água muito considerável nos últimos anos", frisou.

A empreitada insere-se na estratégia municipal de reforço das infraestruturas básicas e de adaptação às exigências futuras no setor da água.