Greve na função pública com adesão a rondar os 80% segundo a Fesinap

A paralisação começou à meia-noite e prolonga-se até às 23:59, abrangendo a administração central, regional e local.

A greve desta segunda-feira na função pública estava às 09:45 a registar uma adesão de 80% em Portugal continental, sendo os setores da educação e da saúde os mais afetados, disse à agência Lusa o presidente da Fesinap.



Greve afeta escolas JOSÉ COELHO/LUSA_EPA

"No setor da educação a adesão está nos 90% no continente. A maioria das escolas encerrou e as que estão abertas agora de manhã deverão encerrar na parte da tarde por falta de trabalhadores", indicou o presidente da Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap).

De acordo com Mário Rui, no setor da saúde a participação rondará os 80%, afetando hospitais e Unidades Locais de Saúde (ULS).

A greve, convocada pela Fesinap, começou à meia-noite e prolonga-se até às 23:59, abrangendo a administração central, regional e local.

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