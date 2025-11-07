Sete distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva

Os distritos de Viseu, Leiria, Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
ChuvaDR
O aviso para os distritos de Viseu, Leiria e Coimbra serão entre as 9:00 e as 15:00, em Viana do Castelo e Braga até às 09:00 e no Porto e Aveiro até às 12:00 por causa da chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.
O IPMA colocou também Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 12:00 de sábado e as 00:00 de domingo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.
O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, chuva passando a aguaceiros, sendo por vezes forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, vento mais intenso nas terras altas e faixa costeira e pequena subida de temperatura.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Lisboa, Setúbal e Aveiro) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 22 (em Faro).
