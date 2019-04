O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o Governo deve ajudar ao diálogo entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. A greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00h00 de segunda-feira, foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

A situação levou o Governo a decretar serviços mínimos, mas o Chefe de Estado defende que é preciso mais. "Os serviços mínimos não resolvem o problema das pessoas", disse aos jornalistas, reforçando que é preciso "debater a questão de fundo". "É preciso que as duas partes continuem a falar e que o Governo ajude àquela fala", acrescentou.

Marcelo defendeu ainda que é preciso assegurar que "os serviços mínimos funcionam mesmo" e ampliá-los de tal forma que seja possível assegurar serviços como a "distribuição dos medicamentos".

Quase ao mesmo tempo que Marcelo falou, o primeiro-ministro, António Costa, apelou à serenidade e a um acordo entre as duas partes. Na segunda-feira, gerou-se a corrida aos postos de abastecimento de combustíveis, provocando o caos nas vias de trânsito. "É possível as partes acordarem", disse o líder do Executivo socialista, antes de uma segunda reunião entre ambas as partes mediada pelo Governo.

Na terça-feira, alegando o não cumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo avançou com a requisição civil, definindo que até quinta-feira os trabalhadores a requisitar devem corresponder "aos que se disponibilizem para assegurar funções em serviços mínimos e, na sua ausência ou insuficiência, os que constem da escala de serviço".

No final da tarde de terça-feira, o Governo declarou a "situação de alerta" devido à greve, avançando com medidas excecionais para garantir os abastecimentos e, numa reunião durante a noite com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e o sindicato, foram definidos os serviços mínimos.

Militares da GNR estão de prevenção em vários pontos do país para que os camiões com combustível possam abastecer e sair dos parques sem afetarem a circulação rodoviária.