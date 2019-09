O Serviço de Urgência Básica ( SUB ) do Centro de Saúde de Estremoz vai começar este mês a fazer a triagem de doentes, 11 anos depois de estar a funcionar, revelou o diretor da unidade de saúde esta segunda-feira.Mohammad Al Wattar indicou à agência Lusa que o atendimento de doentes nas urgências de Estremoz, no distrito de Évora, vai passar a ser feito segundo "o grau de gravidade e de patologia" que apresentam e "não por ordem de chegada", como acontece atualmente."Na maioria das vezes, o doente que vem de ambulância tem prioridade, mas há casos de doentes que chegam sozinhos ao serviço de urgência, que são mais graves, e por isso passam à frente", explicou o diretor do centro de saúde e do SUB.O serviço de triagem, de acordo com o clínico, vai funcionar 24 horas por dia, num espaço que foi adaptado para o efeito, garantido por 11 enfermeiros com qualificação, que receberam formação específica para este trabalho.O diretor do centro de saúde referiu que "estão criadas as condições para o funcionamento deste serviço", considerando que anteriormente não foi possível a sua concretização, sobretudo por não haver uma equipa de enfermeiros com a formação necessária.O Serviço de Urgência Básica de Estremoz funciona 24 horas por dia, com dois médicos, dois enfermeiros, que vão passar a ser três, um técnico de raios X, um assistente técnico administrativo e um assistente técnico operacional, contando ainda com uma viatura de suporte imediato de vida (SIV), com um técnico de emergência pré-hospitalar e um enfermeiro.O SUB de Estremoz foi inaugurado em 15 de abril de 2008, pelo então primeiro-ministro, José Sócrates , enquanto o atual centro de saúde foi inaugurado em 23 de maio de 1993, pelo então primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva