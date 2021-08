Ser líder? Marta Temido diz que ideia a fez 'sorrir'

António Costa resolveu baralhar ainda mais as apostas sobre a sua sucessão e, no Congresso em que a sua ministra da Saúde recebeu o cartão de militante, pô-la no lote de putativos futuros líderes. Marta Temido diz que foi "uma resposta simpática" e que ainda tem muito por fazer até ao próximo conclave.



Temido não descarta nada, mas também não se põe na fila para a liderança. "O futuro é uma coisa que é sempre ampla e nunca se sabe o que pode trazer", disse à chegada ao Congresso.



A ministra confessa que ficou lisonjeada com as palavras de Costa, mas quis tirar gás à ideia de que é a estrela de um conclave onde tem estado no top da popularidade medida pelo número de selfies que lhe pedem para tirar.