O pedido de desculpas aos enfermeiros por parte da ministra já tinha sido veiculado pela bastonária da Ordem destes profissionais, Ana Rita Cavaco, num comunicado divulgado na segunda-feira.



Hoje, a ministra foi confrontada pelos jornalistas com este pedido de desculpa e admitiu que seja uma "nova forma de fazer política".



"Usei uma expressão menos feliz, por isso fiz o pedido de desculpa. Não temos de ter vergonha de pedir desculpa quando, ainda que inadvertidamente, causamos aos outros uma sensação de lesão", afirmou hoje no final de um debate promovido na sede do PS em Lisboa sobre a nova Lei de Bases da Saúde.



Sobre uma aproximação às estruturas sindicais em greve, Marta Temido disse que convidou todos os sindicatos para uma reunião na sexta-feira, indicando que espera uma aproximação.



"Espero que possamos conversar sobre o que preocupa os portugueses. Uma circunstância de greve no SNS que está a por em causa o normal funcionamento dos serviços e portanto é essa a minha expectativa, que possamos fazer pontes, entendermo-nos e repor a normalidade de funcionamento do SNS", indicou.



A greve dos enfermeiros em blocos operatórios de cinco hospitais públicos decorre desde o dia 22 de novembro e prolonga-se até final deste mês, estando a levar ao adiamento de cerca de 500 cirurgias por dia.

