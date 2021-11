Sem esperança em desafio a Chicão, Nuno Melo recolhe assinaturas para congresso

É uma mudança de estratégia. Com o conselho nacional do CDS a atirar o congresso centrista para depois das eleições legislativas, Nuno Melo impugnou essa decisão e o conselho de jurisdição do partido (em que figuram os seus apoiantes Otília Gomes e João Monge Gouveia) deu-lhe razão. Contudo, a direção acusou o tribunal do partido de não cumprir a "garantia de independência" e ao "dever de imparcialidade", exigida pela Lei dos Partidos, e ignorou a decisão. Apesar de afirmar que recorreria ainda para o Tribunal Constitucional, Nuno Melo já mudou de arma: agora está a apostar em reunir as quatro mil assinaturas exigidas pelos estatutos para convocar um congresso.