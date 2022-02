Sem-abrigo. Uma casa para sair da rua tornou-se mais real para 195 pessoas

Para as pessoas em situação de sem-abrigo, uma casa é o primeiro passo para ganhar autonomia. No dia 14 de fevereiro, a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) assinou mais seis protocolos que acrescentam 195 vagas de alojamento para pessoas sem-abrigo, através de IPSS, às já existentes. As IPSS são a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (Lisboa), Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária (Lisboa e Loures), ABLA – Associação de Beneficência Luso-Alemã (Cascais), AVA – Associação Vida Autónoma (Sintra) e a Comunidade Vida e Paz (Odivelas).



Os protocolos assinados abrangem dois tipos de resposta: apartamentos partilhados e housing first. Na primeira opção, várias pessoas vivem juntas e na segunda, têm uma casa só para si. "Queremos ter modelos diferentes porque os perfis das pessoas são diferentes", explica Henrique Joaquim, gestor da ENIPSSA, à SÁBADO. Ao ser-lhes destinada uma solução habitacional, a estas pessoas também é atribuído um assistente social dedicado ao seu caso. "No total, já temos 824 vagas nas duas tipologias."

A reinserção é feita através de uma casa, mas também busca de emprego ou de apoio da comunidade caso seja uma pessoa que não possa entrar no mercado de trabalho. "Cada plano individual deve ser avaliado com regularidade", frisa Henrique Joaquim. Estas soluções de habitação permitem que a pessoa fique alojada entre seis meses a um ano, mas o tempo pode ser prolongado.