SCIF/SEF considera que Ministério da Administração Interna tem pouco mais de um mês para divulgar onde ficarão os inspetores do SEF alocados a outras forças de segurança. Muitos já têm saída prevista do SEF.

Extinção do SEF. Governo deve publicar lista com urgência, pede sindicato

Desde julho que Rui Paiva é o novo presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF). O inspetor, que entrou neste serviço em 2000 e que agora desempenha funções na unidade antitráfico de pessoas, não considera ter um mandato a prazo perante o fim do SEF, marcado para 29 de outubro. Afinal, o sindicato vai integrar as estruturas da carreira de investigação da Polícia Judiciária (PJ), que receberá o ramo de investigação criminal do SEF. Contudo, essa transição é uma das poucas coisas definidas quanto ao futuro, lamenta Rui Paiva.