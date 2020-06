Segurança Social ainda com pagamentos por fazer em Ovar três meses após o cerco

Segurança Social (SS) ainda deve pagamentos a cidadãos impedidos de laborar entre 18 de março e 17 de abril devido ao cerco sanitário de Ovar , mas a outros já vem pedindo devoluções, revelaram trabalhadores e partidos esta terça-feira.

Segundo essas mesmas fontes do distrito de Aveiro, em causa estão não apenas processos relativos aos pagamentos devidos pela paragem laboral durante a segunda quinzena do cerco sanitário para contenção da covid-19, mas também os referentes a todo o mês de vigência desse isolamento profilático.

Outro problema adicional é a recente emissão de notificações em que a SS solicita aos trabalhadores a devolução de quantias que já lhes pagara pelo mesmo período de quarentena geográfica.

Carlos Santos (nome fictício, por receio de novos constrangimentos com a SS em represália) diz que só recebeu o pagamento do cerco no final de maio, quase mês e meio após o final dessa medida profilática, mas três semanas depois da transferência bancária do Estado já recebia "uma carta registada a pedir a devolução de 160 euros".

Esse profissional vai contestar o pedido e afirma: "Eu até recebi relativamente a horas, mas sei que há gente aflita para pagar contas porque ainda não recebeu a segunda parte do cerco. A alguns ainda falta até a primeira parte! O que o Governo diz não bate cerco com a prática do centro distrital [de Aveiro da SS]. Pode-se ponderar a possibilidade de haver empresas que não deram entrada correta do processo [para sinalizar quais os trabalhadores que ficaram sujeitos ao cerco], mas a realidade é que os funcionários estão sem receber e que chegar à fala com a SS é muito difícil e moroso".

Para a deputada na Assembleia da República Carla Madureira, eleita do PSD por Aveiro, a SS está a "pagar tarde a más horas", deixando numa situação aflitiva famílias que, quase no fim de junho, "ainda não viram a cor do dinheiro" que lhes é devido pelo Estado pela paragem iniciada em março.

A situação demonstra o que considera ser uma particular insensibilidade do Governo PS para com casos como os de famílias "em que pai e mãe auferem o salário mínimo", ficaram sem rendimentos durante o cerco e estão desde abril a lidar com o "atraso nos pagamentos das remunerações".

Carla Madureira diz que essas falhas estão a prejudicar "talvez mais os trabalhadores por conta de outrem do que os independentes" e insiste que os cidadãos que se viram impedidos de aceder ao emprego devido às restrições para contenção geográfica da pandemia "não podem estar sem receber este tempo todo".

A deputada rejeita o argumento do Governo de que só estará sem receber quem tem dívidas anteriores para com o Estado ou outros problemas burocráticos por resolver.

"Se a pessoa recebeu o pagamento da SS relativo aos primeiros 15 dias do cerco é porque tinha tudo bem, portanto, qual é a desculpa para depois haver problemas com a segunda quinzena?", questiona.

O deputado do CDS-PP João Almeida também já abordou o tema no parlamento, alertando para os vários pedidos de devolução emitidos pela SS: "Já são tantos os casos que é preciso uma análise global para se perceber o que se está a pagar. Como é que a SS fez pagamentos às pessoas e tão pouco tempo depois está a pedir tantas devoluções?".

Na sexta-feira, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, realçou que o montante a efetivamente pagar como compensação pelo cerco deve corresponder a "100% da remuneração líquida do trabalhador" e não à totalidade do seu salário bruto. Quantos às cartas requerendo devoluções, não deu uma explicação concreta, mas referiu que esses pedidos "não são feitos de forma manual" e antes emitidos "pelo próprio sistema [informático] e daí a necessidade de uma averiguação".

Carla Madureira admite que as dezenas de pedidos de ressarcimento de que tem conhecimento possam dever-se à discrepância entre esses valores: "A SS pode ter pago a algumas pessoas 100% da remuneração bruta, sem descontos, e, como o previsto na lei era dar-lhes 100% só do valor líquido, já limpo, deve ser essa diferença que agora está a pedir para ser devolvida".

Contactado na sexta-feira pela Lusa, o centro distrital de Aveiro da SS não respondeu às 16 questões remetidas para completo esclarecimento da atual situação dos pagamentos relativos ao cerco sanitário de Ovar.

