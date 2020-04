SEF encontrou mais um migrante desaparecido de hostel onde havia 136 infetados

Resta apenas encontrar cinco dos migrantes que estavam a habitar o hostel em Arroios, Lisboa , onde foram detetados 136 casos positivos de coronavírus. Uma equipa de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras localizou, na Linha de Sintra, um dos seis migrantes desaparecidos. Bombeiros e INEM foram avisados e o requerente de asilo está a ser encaminhado para o hospital de São José, em Lisboa, para ser testado para a covid-19 , apurou aO hostel, localizado na rua Morais Soares, na freguesia de Arroios, foi evacuado no domingo, 19, devido a um caso positivo da doença. Foram testados os 189 ocupantes do hostel e funcionários e detetados 136 casos positivos, todos entre os moradors. Entretanto o SEF apurou que estavam desaparecidos 25 residentes.Três dias depois tinham sido encontrados 19 dos 25 requerentes de proteção internacional desaparecidos, indicou o Conselho Português para os Refugiados (CPR). O SEF apurou ainda que dois dos seis cidadão estrangeiros por localizar devem estar no Reino Unido, pelo que foi pedida a colaboração das autoridades inglesas para a sua deteção. Com o encontro deste migrante esta quarta-feira, falta apenas descobrir o paradeiro dos restantes três desaparecidos.Entretanto, 171 migrantes que estavam hospedados neste hostel foram transportados para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, incluindo os que tinham tido resultados negativos.

