O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, desde a semana passada, sete passageiros com documentos falsos no Aeroporto de Lisboa, divulgou hoje em nota aquele serviço de segurança.Segundo o SEF, três cidadãos estrangeiros foram detidos na segunda-feira, por serem "portadores de documentação de viagem fraudulenta".Dois dos passageiros pretendiam embarcar para Dublin e o terceiro elemento para Bristol.Na semana passada, o SEF também deteve quatro passageiros com documentos falsos. Dois seguiam com destino a Dublin, Irlanda, outro ia para Toronto, Canadá, e o quarto dirigia-se para Londres, Inglaterra.Todos os detidos foram presentes a tribunal.