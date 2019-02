A posição do Governo acontece na sequência de posições e declarações da bastonária sobre a greve em blocos operatórios.

O secretário de Estado Adjunto da Saúde suspendeu relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros na sequência de posições e declarações da bastonária sobre a greve em blocos operatórios.



Numa nota enviada à agência Lusa, o gabinete do secretário de Estado Francisco Ramos considera "não existirem condições para dar continuidade às reuniões regulares com a Ordem dos Enfermeiros", por entender que a sua bastonária "tem extravasado as atribuições da associação profissional que representa".



A SÁBADO falou com Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, sobre o que ocorreu. "Ele mandou-nos entrar e disse-nos que não falava mais com a Ordem. Que era uma posição pessoal dele – o que não é verdade, porque estamos a representar instituições", diz à SÁBADO a bastonária Ana Rita Cavaco, que também esta manhã soube da desmarcação de outra reunião de trabalho com a Ministra da Saúde, para dia 12. Este "blackout", como lhe chama a bastonária, "é uma coisa inédita. Nunca vi."



Em comunicado oficial, o Ministério da Saúde diz ter suspendido "temporariamente as relações institucionais com a Ordem" devido "às posições que têm sido tomadas pela Bastonária da OE em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à greve 'cirúrgica', que tem vindo a apoiar publicamente, incentivando à participação dos profissionais". Esta posição da bastonária "tem extravasado as atribuições da associação profissional que representa".



A bastonária responde, numa conversa telefónica com a SÁBADO, que "toda a vida apoiámos as greves dos enfermeiros", "é evidente que não exercemos atividade sindical": "O que lhe perguntei foi que, se isto pega moda relativamente a todas as instituições, se alguém diz algo de que o Governo não gosta, vamos paralisar o país? Não entendo."



Da parte do ministério, no comunicado oficial, fica a garantia que este corte temporário não belisca a as relações com os enfermeiros. Já Ana Rita Cavaco lamenta que assim fiquem questões como as substituições de enfermeiros, "suspensas desde a saída" do anterior ministro, continuem sem resolução.



Bastonária acusada de ir além das suas funções

Entre as competências que Cavaco é acusada de extravasar pelo Governo, são apontadas a regulamentação e disciplina da profissão de enfermagem, a garantia do cumprimento das regras de deontologia da profissão e a regulação do exercício da profissão.



O gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Saúde frisa que a suspensão temporária de relações institucionais com a Ordem "não colocará em causa as relações entre o Ministério da Saúde e os profissionais de enfermagem".



"A decisão tem por base as posições que têm sido tomadas pela bastonária em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à 'greve cirúrgica', que tem vindo a apoiar publicamente, incentivando à participação dos profissionais", refere a nota.



A Ordem dos Enfermeiros também reagiu em comunicado. "Para a Bastonária, esta atitude confirma a má vontade do Governo com os Enfermeiros. Questionado sobre se adoptará a mesma atitude em relação a outras ordens instituições que também apoiam os seus membros, o Dr. Francisco Ramos não respondeu. O Secretário de Estado acrescentou ainda que se trata de uma posição pessoal, mas acresce que também ontem o gabinete da Ministra cancelou a reunião que estava marcada com a OE para dia 12", confirma a nota.