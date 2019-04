Fonte do município adiantou que a renúncia ao cargo de presidente, que exerceu durante cerca de uma década, deverá ocorrer nos próximos dias para evitar eventuais incompatibilidades.



Na quinta-feira, durante o seu último ato autárquico, João Ataíde salientou que a sua decisão de integrar o Governo "fecha um ciclo duro, mas estimulante", de 10 anos de presidência de câmara em que sai com "sentido de dever cumprido".



"Com a mesma ponderação e responsabilidade com que abracei o desafio [autárquico], decidi aceitar o convite para continuar a servir a causa pública na administração central, na certeza de que a equipa que me acompanhou está em condições de assegurar a continuidade de uma gestão [municipal] competente, transparente e rigorosa", declarou.



Carlos Monteiro, até agora segundo do executivo, assumiu o cargo de presidente da Câmara da Figueira da Foz.

