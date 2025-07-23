Sábado – Pense por si

Secretário de Estado destaca importância da imigração no setor turístico

Lusa 23 de julho de 2025 às 16:01
Pedro Machado defendeu que a imigração é essencial para colmatar a falta de mão-de-obra no setor do turismo e assegurar o seu crescimento sustentável.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, defendeu hoje que a imigração é essencial para colmatar a falta de mão-de-obra no setor do turismo e assegurar o seu crescimento sustentável.

"O crescimento da atividade turística depende, em grande medida, de podermos continuar a contar com recursos humanos. Nesse sentido, a imigração tem um papel muito importante", afirmou, durante um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal, em Lisboa.

O governante alertou que "não há capacidade instalada do ponto de vista de recursos humanos" para fazer face ao crescimento do setor, que deverá representar este ano cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo Pedro Machado, o turismo tem sido "um dos motores mais robustos" do crescimento económico nacional e deverá gerar este ano mais de 25 mil milhões de euros em receitas, o equivalente "a quase um Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e meio".

"Se não formos capazes de qualificar, de reter, de motivar e de integrar estes recursos humanos -- portugueses e estrangeiros --, não temos como continuar a fazer crescer a nossa economia com base no turismo", sublinhou.

Para responder a este desafio, o Governo está a "fazer o trabalho de casa" e a criar uma "via verde para a imigração", que facilite a entrada e integração de trabalhadores estrangeiros. "Temos de tratar bem quer a capacidade instalada, quer aqueles que estamos a receber", frisou.

Pedro Machado sublinhou ainda que "15% da população residente em Portugal é imigrante", segundo as últimas estimativas, mas lembrou que o país tem também uma forte tradição de emigração. "Portugal é, antes de mais, um país de emigrantes. E por isso temos de ter uma atitude responsável, humana e de respeito para com quem aqui chega", afirmou.

O secretário de Estado alertou ainda que, sem uma resposta estruturada à escassez de mão-de-obra e à necessidade de qualificação, o crescimento do setor pode ficar comprometido. "Não se pode perder esta oportunidade", afirmou, referindo-se ao contributo do turismo para o desenvolvimento económico do país.

