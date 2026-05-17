Secretário da Proteção Civil aponta para investimento de 550 ME nos bombeiros

Governante sublinhou que esta é uma estimativa "conservadora", feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através de "um levantamento das necessidade mais prementes do país no setor dos bombeiros".

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O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, revelou ao Jornal de Notícias (JN) que o Governo tem um plano para investir 550 milhões de euros nos bombeiros durante a próxima década.



Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil Lusa

"Neste momento precisaríamos - e é um plano que gostaríamos de ser concretizado a dez anos - de cerca de 550 milhões de euros", disse Rocha, em entrevista publicada na edição de hoje do JN.

O governante sublinhou que esta é uma estimativa "conservadora", feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através de "um levantamento das necessidade mais prementes do país no setor dos bombeiros".

"Estou a falar de viaturas, de quartéis, de instalações que têm amianto, de autoescadas, de equipamentos de proteção individual", acrescentou o secretário de Estado.

"Nos últimos anos não houve o necessário ajustamento a estas necessidades (...) mesmo prementes, não estamos a falar de coisas que não são essenciais", lamentou Rocha.

O governante garantiu que o levantamento foi acelerado por força do PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, que vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos.

Questionado sobre a preparação para o verão, Rocha destacou o reforço do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) e a criação de mais três "grupos de ataques ampliados" com mais de 160 operacionais.

A Força Especial de Proteção Civil passou de 216 elementos para quase 300, acrescentou o secretário de Estado.

As autoridades vão utilizar ainda 50 máquinas de rasto, o dobro do ano passado, enquanto o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) irá disponibilizar mais 18, referiu Rocha.

O governante disse também que o retardante, que em 2025 só era usado no combate às chamas em um centro de meios aéreos, vai ser alargado a mais quatro centros: Vila Real, Viseu, Proença e Sernache.

Rocha sublinhou que dois helicópteros Black Hawks foram transferidos de Ovar para Monte Real, "para ficarem mais perto da Região Centro", e que os aviões C-130 "vão entrando também [ao serviço] de acordo com as fases" do DECIR.

"No período Delta, que é de 01 de julho a 30 de setembro, vamos ter todo este dispositivo, que são 81 [meios aéreos] na sua totalidade", referiu o secretário de Estado.

Em 07 de maio, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que autoriza o Ministério da Administração Interna a gastar até 4,9 milhões de euros para repor e reforçar capacidade do o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) nos locais afetados em janeiro pela tempestade Kristin.

Rui Rocha disse que este verão estará já criado o "hub satélite, uma redundância" do SIRESP, que deverá ficar no Tagus Park, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.