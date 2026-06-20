Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Sebastião Bugalho, Carlos Moedas e Pedro Duarte são os novos vice-presidentes do PSD

Lusa 20:48
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

Segundo anunciou este sábado Luís Montenegro.

O eurodeputado Sebastião Bugalho e os presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, vão ser vice-presidentes do PSD, anunciou este sábado Luís Montenegro.

Carlos Moedas é agora vice-presidente do PSD
Carlos Moedas é agora vice-presidente do PSD Lusa

Hugo Soares continuará como secretário-geral do PSD e Sebastião Bugalho será também porta-voz do partido.

Luís Montenegro anunciou os principais nomes para os órgãos nacionais perante o 43.º Congresso do PSD, que se reúne até domingo no Velódromo de Sangalhos, em Anadia (Aveiro).

Na comissão permanente, o órgão mais restrito da direção vão manter-se como vice-presidente a antiga ministra Leonor Beleza -- que continuará primeira vice -, bem como Alexandre Poço e Inês Palma Ramalho.

Deixam as vice-presidências do PSD Carlos Coelho, que vai liderar ao Instituto Sá Carneiro, Lucinda Dâmaso, presidente da UGT, e Rui Rocha, que continuará como vogal da direção.

Artigos Relacionados
Tópicos Direção Vice-presidente Partido Social Democrata Sebastião Bugalho Carlos Moedas Pedro Duarte Luís Montenegro Sangalhos Anadia Lisboa Porto
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sebastião Bugalho, Carlos Moedas e Pedro Duarte são os novos vice-presidentes do PSD