PSD/Congresso: Hugo Soares diz que não vai desistir de "chamar à razão" e dialogar com PS e Chega

O dirigente do PSD - que prometeu "continuar na primeira linha do combate político" - disse mesmo que irá obrigar os dois partidos a esse diálogo.

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O secretário-geral e líder parlamentar do PSD afirmou este sábado que "não vai desistir de chamar à razão" o PS e o Chega e comprometeu-se a continuar a dialogar com os dois partidos no Parlamento.



Hugo Soares, secretário-geral e líder parlamentar do PSD Lusa

Hugo Soares falava no 43.º Congresso do PSD, que decorre até domingo no Velódromo de Sangalhos, em Anadia (Aveiro).

Sem se referir diretamente ao chumbo do pacote laboral do Governo na sexta-feira, com os votos da esquerda mas também do Chega, o líder parlamentar do PSD contou que hoje muitos lhe disseram à chegada à reunião magna "como é que ainda acreditava neles" ou que "não era possível ir na conversa deles".

"Eu quero dizer ao congresso e ao país: se o Chega e o PS desistiram do país, nós não vamos desistir de os chamar à razão, nós temos de governar e continuar com o dialogo na Assembleia da República", afirmou.

O dirigente do PSD - que prometeu "continuar na primeira linha do combate político" - disse mesmo que irá "obrigar o PS e o Chega" a esse diálogo.

"Nós vamos continuar a responsabilizá-los porque a responsabilidade que eles têm foi a responsabilidade que o povo português lhes deu nas urnas. A nós disseram-nos para governar, a eles disseram para dialogar connosco, no parlamento que é o sítio certo", apontou.