Scotturb altera horários das carreiras em Sintra, Cascais e Oeiras

A empresa de autocarros Scotturb que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou que, a partir desta segunda-feira, todas as carreiras vão estar sujeitas aos horários de sábado, devido à greve dos motoristas Num comunicado no sítio oficial da Internet, a Scotturb refere que ativou um "plano de contingência", de modo a garantir reservas de combustível durante o maior período possível, até que a situação se normalize.A empresa de transportes rodoviários adianta ainda que não tem o abastecimento de gasóleo garantido.A Lusa tentou, sem sucesso, contactar a empresa Scotturb para obter mais esclarecimentos.Os motoristas cumprem hoje o primeiro dia de uma greve marcada por tempo indeterminado com o objetivo de reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), a que se associou o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN).O Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% e declarou crise energética, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.