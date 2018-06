Os empresários devem ter cuidado com os pagamentos a fornecedores feitos através de transferências bancárias internacionais, visto que se verificou a existência de uma "massiva forma de apropriação dos valores pagos" desta maneira, feita via Internet.O aviso é da Polícia Judiciária. "Nos últimos tempos, em várias áreas do País, perante um aumento significativo do número de situações, a Polícia Judiciária vem desenvolvendo investigações que indiciam estar em curso uma massiva forma de apropriação dos valores pagos através de transferências bancárias internacionais, cometida pela Internet junto de sociedades comerciais nacionais importadoras de bens", indica a PJ, em comunicado.Através de e-mail, os empresários são ludibriados e levados a fazer transferências para contas bancárias que não correspondem às entidades que devem receber os pagamentos. "No decurso dos contactos mantidos no âmbito das relações comerciais, surgem indicações, recebidas por correio electrónico, que indicam o IBAN de conta bancária diferente das usualmente utilizadas para os pagamentos, sob pretextos vários para aquela alteração, conduzindo a transferências, em regra de avultadas quantias monetárias, para contas não reconhecidas como pertença ou na disponibilidade dos fornecedores, o que tem causado elevados prejuízos, de difícil recuperação", avisam as autoridades.Depois de terem interceptado os e-mails entre empresários e fornecedores, "os suspeitos criam contas de correio electrónico similares às utilizadas habitualmente, conseguindo introduzir-se nas comunicações e fazem-se passar pelos verdadeiros fornecedores, de maneira a indicarem os novos IBAN beneficiários dos pagamentos".O ideal é não fazer tudo por e-mail. "A Polícia Judiciária alerta, assim, a comunidade empresarial envolvida em pagamentos ao estrangeiro, por via de transferências bancárias, para a necessidade de ser sempre assegurada a idoneidade do IBAN beneficiário, nomeadamente, solicitando-se a confirmação por meios alternativos ao correio electrónico, como contactos telefónicos ou através de fax, com representantes já conhecidos das sociedades fornecedoras", conclui a nota de imprensa.