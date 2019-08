Foram arquivadas um total de 2.482 denúncias sobre menores em 2018, na proporção de sete queixas arquivadas por dia. No total, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) enviaram 9.773 comunicações para o Ministério Público (MP), que decidiu abrir processos judiciais para 7.291 desses casos. Cerca de 25% das queixas acabaram por não ter seguimento.Os números referentes ao ano de 2018 estão em linha com os registados em 2017, quando se arquivaram 2.453 denúncias ao longo do ano, refere o Jornal de Notícias esta sexta-feira, citando dados disponibilizados pelo MP no mais recente Relatório Síntese.A Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou ao diário que os arquivamentos contabilizados no relatório aconteceram por não ter sido encontrado "fundamento para requerer a instauração de processo judicial de promoção e proteção, designadamente por não se confirmar a existência de situação de perigo ou por se encontrar já em curso providência judicial adequada".Entre os casos que são denunciados e que acabaram por ser arquivados encontram-se suspeitas de maus-tratos, negligência grave e abusos sexuais.Estes números vêm a público na mesma semana em que se descobriu o caso de duas gémeas que viveram, durante anos, numa garagem onde não tinham condições aceitáveis de acomodação, na Amadora. Estas crianças estavam sinalizadas há seis anos e, no total, o caso já tinha sido reportado por três vezes às entidades competentes mas nada foi feito. As crianças eram mantidas nestas condições pelos próprios pais que terão, inclusive, impedido as meninas de frequentarem a escola.Segundo o MP e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora, não houve nenhuma intervenção no caso das gémeas da Amadora porque não foi possível localizar os pais, depois de a casa onde viviam ter sido demolida, embora a família se tivesse mudado para uma garagem na mesma rua.Entretanto, as duas crianças foram retiradas de casa e acolhidas numa residência de acolhimento temporário.O casal foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a uma medida de coação não privativa de liberdade, com privação de contactos com as vítimas.