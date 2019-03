O bebé prematuro nasceu na quinta-feira e é filho de Catarina Sequeira, de 26 anos, que estava em morte cerebral desde dezembro de 2018 após um ataque agudo de asma.

Salvador, o bebé milagre, que nasceu na quinta-feira, com 31 semanas e 6 dias de gestação, no Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, deverá ter alta médica dentro de um mês.



"Os bebés prematuros normalmente não têm alta médica antes de completarem as 36 semanas e de pesarem 1,8 quilos", explicou ao Correio da Manhã Manuel Cunha, neonatologista no hospital de Cascais, alertando que a saída do hospital está, ainda assim, "pendente da evolução do estado clínico do bebé, já que, por ser prematuro, há riscos acrescidos".



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.