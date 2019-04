Maria de Fátima Branco diz ainda não ter visto o neto. Garante que não entrará em guerra com o pai do bebé.

A avó do bebé Salvador, que nasceu enquanto a mãe se encontrava em coma no hospital de S. João, vai pedir a guarda partilhada do neto. Catarina, a mãe do bebé, ficou inconsciente na sequência de um ataque de asma agudo. O parto aconteceu meses depois do incidente: a 26 de dezembro, foi declarada a morte cerebral da mãe de Salvador.



A criança nasceu no dia 28 de março. Maria de Fátima Branco, a avó do bebé, garante que quer participar na vida do neto mas que não entrará em "guerra nenhuma com o pai". "Se o Bruno não aceitar, é mais uma dor que eu iria sofrer. O que é que eu vou fazer? Nada. Conhecendo o Bruno como conheço, acho que vamos conseguir um consenso", afirmou ao jornal Observador.



Maria de Fátima afirma que este seria o desejo da filha, e diz ainda não ter visto o neto.



O bebé Salvador nasceu prematuro mas deverá abandonar o hospital dentro de duas semanas. Cinco dias depois do nascimento, já respirava sem assistência.