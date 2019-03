Ex-governante, de 43 anos, foi atendido nas Urgências do Hospital de S. José, em Lisboa, cinco dias antes de ter falecido na sequência de um ataque cardíaco.

João Vasconcelos, 43 anos, ex-secretário de Estado da Indústria do Governo de António Costa, foi atendido nas Urgências do Hospital de S. José, em Lisboa, cinco dias antes de ter falecido na sequência de um enfarte do miocárdio, apurou o Correio da Manhã.



