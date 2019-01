Os bastidores da batalha entre Rio e Montenegro

Esta quinta-feira, 17, é o dia D do calendário laranja. Cerca de 135 conselheiros nacionais vão decidir o futuro do partido, quando votarem a moção de confiança submetida por Rui Rio. Mas, seja qual for o resultado, esta história não acaba aqui. O chumbo atirará o partido para diretas. A aprovação deixará tudo em stand by até 27 de maio, o dia a seguir às eleições europeias.Os críticos não perdoarão um resultado a rondar os 20% e aí a onda de contestação pode surgir para tentar, uma última vez, tirar Rio do poder antes das legislativas. Os prazos serão muito apertados, mas essa hipótese não está totalmente arredada pelos críticos que acreditam que a estratégia de Rio é a única responsável pela queda do partido.Foi precisamente a ideia de um desaire eleitoral que esteve na origem deste crescendo de contestação à liderança. O qual levou Rui Rio a dar o passo em frente e a tomar a iniciativa de levar a votos uma moção de confiança.Um estudo de opinião encomendado pela distrital de Lisboa do PSD em dezembro foi a gota de água. Cenários de um resultado nacional abaixo do pior de sempre do PSD fizeram soar o alarme. Pedro Pinto ainda duvidou dos números e pediu uma repetição, mas os valores não mudaram com uma nova amostra e isso precipitou as primeiras reuniões para tirar Rui Rio da liderança. O timing era considerado como o limite: em contagem decrescente para as eleições europeias de 26 de maio e as legislativas de 6 de outubro, a urgência era tentar inverter a queda acentuada desde que Rio tomou posse como presidente do partido.

