Chambão assado com tomilho

O mais famoso talhante do Mundo teve uma passagem discreta por Portugal, há três semanas atrás. Dario Cecchini, italiano da Toscana, protagonista da série netflixiana Chef’s Table, foi à Quinta de Sande, em Évora, dar um curso para um grupo restrito de profissionais da carne, de cozinheiros a produtores.





A receita que vos trago, hoje, é inspirada na que vi Dario preparar.Dario nasceu numa aldeia de Chianti, numa família humilde de talhantes. A primeira vez que comeu bife do lombo foi aos 18 anos. "Uma desilusão", contou. Comparando com o chambão, o lombo pareceu-lhe desinteressante.Percebeu nessa altura, que todas as peças do bovino podiam ser deliciosas. Era só preciso saber cozinhá-las.Em plena crise covideira, esta lição é ainda mais importante. O chambão custa metade do preço da carne do lombo ou da vazia. Assado no forno é absolutamente delicioso e simples.



A peça é retirada do fundo da pata ou da mão do bovino — aquilo que os italianos chamam de ossobuco, mas sem o osso no meio, só mesmo a chicha. Pelo meio, há uns tendões e veios maravilhosos, que derretem com o calor prolongado, espalhando magia e colagénio.



Quando for ao talho (ganhamos muito em voltar a ir aos talhos), pergunte se lhe podem serrar também um bocado do osso à parte, por forma a retirar-lhe o tutano em casa. Se o osso já tiver ido para o lixo, não há problema: tem de juntar mais gordura — azeite, no caso.



Por favor, atenção também ao seguinte: não deixe que o talhante retire a capa de gordura que cobre o chambão. Os talhantes gostam de cortar coisas à frente do cliente, mas muitas vezes é só exibicionismo. Eles sabem que gordura é bom. Essa capa de gordura vai infiltrar-se na carne durante a assadura e ajuda a conservar a humidade no interior.



Sobre o tempero. Pode espalhar umas ervas e sal uma hora antes de levar o chambão ao forno, mas não ganha grande coisa com isso. É mais importante que o retire do frio com uns minutos de antecedência, para a peça ir secando.



De resto, a única coisa que é necessária é tempo. Mas isso nós temos. São duas horas no forno, no caso de se tratar de vitela, ou duas horas e meia a três, se for um novilho ou um animal mais velho e maior.



Dario Cecchini usou no tempero alecrim e um pó especial do seu talho, que não é mais do que sal e uma mistura fina de ervas aromáticas. Eu fiz com o que tinha disponível nos vasos: no caso, sobretudo tomilho fresco, a que juntei uma pitada (pouca) de manjericão e salsa picados muito finamente. Sinta-se livre para fazer a sua própria mistura. Vai ficar boa de certeza. E vai ser sua.



Ingredientes



1 kg de chambão

3 colheres de sopa de azeite virgem extra

Sal q.b.

2 colheres de sopa de tomilho picado

1 colher de sobremesa de manjericão picado

1 colher de sobremesa de salsa picada

Pimenta preta q.b.

Raspas de tutano (facultativo)



Preparação



1º Passo

Retire o chambão do frio com meia hora de antecedência. Abra a peça e, com as mãos, espalhe o azeite e o sal de forma homogénea. Sobre uma tábua, com a parte interior virada para cima, do lado oposto à capa de gordura, polvilhe com as ervas aromáticas. Se tiver tutano, deite umas lascas por cima. Se não tiver, acrescente um fio de azeite. Tempere com pimenta preta.



2º Passo

Se for mestre do cordel, feche a peça num rolo, com o interior virado para dentro. Se não for mestre ou não tiver cordel, não há problema. Procure apenas fechá-la o melhor que puder e acondicioná-la assim num tabuleiro para ir ao forno. Importante: a capa de gordura deve ficar virada para cima.



3º Passo

Coloque o tabuleiro num forno pré-aquecido a 180º C, durante duas horas. Se sobrar espaço no tabuleiro, uma hora depois, junte umas batatas aos cubos, temperadas com azeite, paprica em pó e cebolas cortadas em meias-luas.