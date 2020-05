Saiba tudo o que vai abrir na terceira fase de desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira as novas regras da terceira fase de desconfinamento. Maioria dos serviços ainda fechados, como ginásios ou cinemas, têm reabertura marcada para a próxima segunda-feira. Na Área Metropolitana de Lisboa, centros comerciais continuam fechados até 4 de junho e condutores e passageiros de automóveis são obrigados a usar máscara.

Veja o calendário de tudo o que vai abrir nos próximos dias e das regras a cumprir.

31 de maio: Missas seguem regras da DGS

Cerimónias religiosas podem começar a ser celebradas a partir deste domingo, de acordo com regras definidas entre DGS e confissões religiosas. A intenção já tinha sido revelada por António Costa no final de abril, com funerais a continuarem a ser realizados, apenas, com a presença de familiares, competindo aos presidentes de autarquias a definição do limite máximo de pessoas que podem participar no funeral.

1 de junho: Ginásios, cinemas e centros comerciais abrem

Para o início de junho, está agendada a abertura de serviços como lojas do cidadão, com obrigatoriedade do uso de máscara e por marcação prévia.

O dia 1 de junho marca também a abertura de lojas com área superior a 400 metros quadrados e lojas e restaurantes dentro de centros comerciais. Acaba também a lotação máxima de 50% nestes espaços, mantendo-se o distanciamento social mínimo de 1,5 metros.

A próxima segunda-feira marca também o regresso à escola do ensino pré-escolar, bem como a reabertura de cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios, de acordo com normas definidas pela DGS.

Covid-19: Orientações para reabertura do pré-escolar semelhantes às das creches No regresso do pré-escolar, as crianças devem aprender e conversar sobre a nova realidade, em contexto de pandemia, aconselham as orientações da tutela hoje divulgadas, que preveem normas de segurança semelhantes às aplicadas nas creches.

Na restauração, acaba a exigência de lotação limitada aos 50%, mas é necessário impor uma distância mínima entre as mesas, com instalação de divisórias físicas e impermeáveis entre as mesas. Ginásios também reabrirão a 1 de junho, de acordo com normas próprias definidas pela DGS.

Covid-19: Ginásios convictos de que vão reabrir em junho A Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) reuniu-se, esta terça-feira, com a Direção-Geral de Saúde ( DGS) e acredita que os ginásios em Portugal vão voltar a abrir em junho, avisando que o setor "não pode esperar mais".

O Governo deixou também indicações para o teletrabalho nesta fase de desconfinamento da pandemia de Covid-19, considerando-o obrigatório apenas para imunodeprimidos e doentes crónicos, pessoas com deficiência superior a 60% e para pais com filhos menores de 12 anos em casa. É também defendido que o teletrabalho seja desfasado e com equipas em espelho.

6 de junho: Praias abertas, mas com lotação

Para o primeiro fim de semana de junho, o Governo prevê a abertura da época balnear e, com ela, a definição de lotação máxima em todas as praias do Algarve e da região próxima de Lisboa.

A Praia da Nazaré terá o maior limite: "apenas" 17 mil banhistas poderão entrar. Praia de Carcavelos, em Cascais, pode receber mais de 12 mil pessoas e Praia da Rocha, em Portimão, quase nove mil - mesmo com o alerta de "eventuais problemas de lotação".

Veja qual a lotação máxima em cada praia do país.

As mudanças para a Área Metropolitana de Lisboa

Devido à "preocupação" existente relativamente à situação da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, o Goveno anunciou que na Área Metropolitana de Lisboa vão permanecer encerrados os centros comerciais e lojas do cidadão. Essa medida vai estar em vigor até 4 de junho.

Ao mesmo tempo, Costa indicou que haverá "forte reforço das medidas de segurança epidemiológica" relativamente a alguns setores específicos, como os trabalhadores de construção civil ou com trabalho temporário, como é o caso do foco na Azambuja.

Haverá ainda planos de realojamento de emergência e os ajuntamentos continuarão limitados a 10 pessoas.

Em automóveis privados, a lotação máxima continua a ser de 2/3 passageiros, com uso obrigatório de máscara.

Até dia 4 de junho, continuarão fechados centros comerciais e lojas do cidadão, assim como feiras e lojas com mais de 400 metros quadrados.