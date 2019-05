SÁBADO mantém-se líder na Internet

Nos primeiros quatro meses de 2019, o site da revista SÁBADO recebeu mais de 11 milhões de visitas. Um número que coloca a publicação do Grupo Cofina na liderança online das newsmagazines. O resultado refflecte um crescimento sustentado que o site da revista tem verificado desde o início de 2018.Além das visitas, um novo método de medição da audiência online, feita pela empre Marktest, mede também o "reach", isto é, o alcance da publicação. Ora, entre Janeiro e Abril a SÁBADO obteve um "reach" bem acima de um milhão de pessoas alcançadas, situando-se no grupo de sites de informação mais lidos no País.Estes novos dados confirmam a liderança da SÁBADO na Internet face à sua principal concorrente, a Visão.